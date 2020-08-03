На Дніпропетровщині банда розбійників тероризувала фермерів: що загрожує злочинцям

На Дніпропетровщині судитимуть учасників банди, яка "спеціалізувалася" на розбійних нападах на фермерів.

До складу угруповання входили раніше засуджені за скоєння тяжких злочинів особи. Його лідером був 59-річний житель області, який долучив до злочинної діяльності свого 32-річного сина, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Зловмисники ретельно готувалися перед тим, як вийти на "справу" – спостерігали за жертвою і її будинком, вивчали розпорядок дня, обстежували прилеглу територію на наявність камер відеоспостереження і собак. Також ретельно прораховували шляхи потрапляння до будинку і шляхи відходу. Якщо у дворі були тварини, за кілька днів до нападу їх труїли, щоб ті не створювали зайвого шуму.

На Дніпропетровщині банда розбійників тероризувала фермерів Пресслужба Нацполіціі України

У ході процесуальних заходів правоохоронці встановили, що зловмисники готуються до наступного нападу на квартиру фермера в місті Синельникове. Поліцейські сповістили господаря і влаштували засідку. Коли злочинці проникли до будинку, то відразу були затримані спецназом Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. У кожного учасника при собі була зброя, яку вилучили правоохоронці.

На Дніпропетровщині банда розбійників тероризувала фермерів Пресслужба Нацполіціі України

Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти направлено до суду. Зловмисникам інкримінують розбій, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами і бандитизм.

Зараз обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Дніпропетровщині банда розбійників тероризувала фермерів Пресслужба Нацполіціі України

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