На Дніпропетровщині банда роками тероризувала фермерів. Фото затримання

У Дніпропетровській області під час поліцейської спецоперації затримали членів злочинного угруповання з міжрегіональними зв'язками.

Учасників банди підозрюють у низці розбійних нападів на фермерів області. Затримання зловмисників провели 21 вересня за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Як встановили поліцейські, затримані займалися розбоями протягом останніх двох років. Під час нападів вони погрожували потерпілим вогнепальною зброєю, пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками і одягалися в камуфльований одяг і балаклави.

У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних, в гаражах і їх автомобілях правоохоронці вилучили нарізну і гладкоствольну зброю, гранати, мобільні телефони, автомобільні номерні знаки і камуфльований одяг. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій. Зараз вирішується питання вручення їм повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу.

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