На Дніпропетровщині банда іноземців скоїла розбійний напад на пенсіонерів

В ніч з 26 на 27 червня в Криничанському районі Дніпропетровської області група чоловік залізла в будинок і напала на 78-річного чоловіка і 81-річну жінку.

За розбійний напад на сім'ю пенсіонерів поліцейські затримали трьох іноземців. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Погрожуючи ножем, чоловіки зв'язали пенсіонерів і заволоділи їхніми грошима, електроустаткуванням і автомобілем "ВАЗ".

В ході оперативного відпрацювання працівники кримінальної поліції спільно зі спецназівцями "КОРД" встановили і затримали трьох чоловіків – жителів Кривого Рогу 29, 34 і 37 років. Встановлено, що вони громадяни Республіки Азербайджан, мають посвідку на проживання на території України. У зловмисників вилучили викрадене майно.

Банда іноземців скоїла розбійний напад на пенсіонерів Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Банда іноземців скоїла розбійний напад на пенсіонерів Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, і ч. 3 ст. 289 – заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Банда іноземців скоїла розбійний напад на пенсіонерів Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі спецназ "придушував" бунт і "звільняв" заручників з колонії. Правоохоронці відпрацьовували алгоритм дій і взаємодія під час припинення можливих порушень в місцях виконання покарань.