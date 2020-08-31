На Дніпропетровщині байкери скинули сторожа з мосту: чоловік у реанімації

У суботу вночі, 29 серпня, в Дніпропетровській області група байкерів скинула сторожа з Нікопольського мосту.

Удень чоловік заборонив мотоциклістові кататися по переправі, адже вона наразі на ремонті. У відповідь на це він разом із ще чотирма байкерами скинув сторожа з 20-метрової висоти, повідомила дочка потерпілого Тетяна Хорольська на своїй сторінці в Facebook.

Як передає "ТСН", чоловіка під мостом знайшов другий охоронець, який чергував тієї ночі. Він викликав на місце події швидку й поліцію. Потерпілий встиг сказати, що це зробили байкери, а потім – знепритомнів. Сторожа госпіталізували до Запоріжжя в міську лікарню № 9.

У результаті падіння 63-річний чоловік отримав множинні травми: забої, переломи ребер, стегна і правої ноги. Пенсіонер у важкому стані і під'єднаний до апарату ШВЛ, рідних до нього зараз не пускають.

За словами дочки потерпілого, камер спостереження на мосту не було. Вона просить усіх, хто міг стати очевидцем події або зняв інцидент на камеру відеореєстратора, зв'язатися з родиною постраждалого сторожа за номерами 0509419481, 0957687940.

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