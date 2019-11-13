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13 листопада • оновлено в 15:14
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На Дніпропетровщині автомобільного злодія вистежили завдяки піці

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В одному з сіл Томаківського району Дніпропетровської області правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в крадіжках з автомобілів.

Під час останнього задокументованого епізоду чоловік вкрав техніку і два ящика з піцою, повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині автомобільного злодія вистежили завдяки піці

На Дніпропетровщині автомобільного злодія вистежили завдяки піці

"Під час здійснення чергового злочину чоловік натрапив в автомобілі на два ящика з піцою. Самостійно з'їсти таку кількість готової продукції злодій не зміг, тому вирішив пригостити на вулиці бездомних", – сказано в повідомленні.

Поліцейські швидко вирахували і затримали підозрюваного, який переховувався в дачному кооперативі в одному з сіл.

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Ним виявився раніше не судимий 29-річний місцевий житель.

За інформацією правоохоронців, чоловік вибирав автомобілі, припарковані біля під'їздів багатоповерхівок, зламував замки і викрадав автомагнітоли, акумулятори та будь-які цінні речі.

Затриманий підозрюється в трьох епізодах.

Під час обшуку у нього виявили дві автомагнітоли та один ящик з піцою, які повернули власникам.

У вівторок, 12 листопада чоловікові оголосили про підозру за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в ніч з 11 на 12 листопада група чоловіків скоїла розбійний напад на автозаправну станцію. Чоловіки увірвалися в будку, де перебувала співробітниця заправки, вдарили її по голові і забрали касу з грошима.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
поліція
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