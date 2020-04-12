На Дніпропетровщині автомобіль на перехресті збив мотоцикліста. Фото

У суботу, 11 квітня, в Нікополі Дніпропетровської області на дорозі зіткнулися автомобіль Ford і мотоцикл.

Водія мотоцикла госпіталізували в лікарню, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася на перехресті вулиць біля "Апостолівського торгового дому". За словами очевидців, водій Ford перетинав перехрестя. Під час його руху, нібито перешкоди на дорозі не було. В цей час з боку вулиці Електрометалургів на проїжджу частину вилетів мотоцикліст, після чого і сталося зіткнення.

У Нікополі на дорозі зіткнулися автомобіль і мотоцикл Інформатор

У Нікополі на дорозі зіткнулися автомобіль і мотоцикл Інформатор

За словами очевидців, у чоловіка в результаті зіткнення стався переломом ноги.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ, Fiat і Hyundai. В результаті аварії постраждала пасажирка ВАЗ.