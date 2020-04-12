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12 квітня • оновлено в 17:17
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині автомобіль на перехресті збив мотоцикліста. Фото

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У суботу, 11 квітня, в Нікополі Дніпропетровської області на дорозі зіткнулися автомобіль Ford і мотоцикл.

Водія мотоцикла госпіталізували в лікарню, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася на перехресті вулиць біля "Апостолівського торгового дому". За словами очевидців, водій Ford перетинав перехрестя. Під час його руху, нібито перешкоди на дорозі не було. В цей час з боку вулиці Електрометалургів на проїжджу частину вилетів мотоцикліст, після чого і сталося зіткнення.

У Нікополі на дорозі зіткнулися автомобіль і мотоцикл

У Нікополі на дорозі зіткнулися автомобіль і мотоцикл

Інформатор

У Нікополі на дорозі зіткнулися автомобіль і мотоцикл

У Нікополі на дорозі зіткнулися автомобіль і мотоцикл

Інформатор

За словами очевидців, у чоловіка в результаті зіткнення стався переломом ноги.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ, Fiat і Hyundai. В результаті аварії постраждала пасажирка ВАЗ.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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