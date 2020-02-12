Головна Новини
12 лютого • оновлено в 10:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

На Дніпропетровщині авто злетіло з мосту в канал: загинула 19-річна дівчина. Відео

990
Читати матеріал російською

У місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області 11 лютого легковий автомобіль "Renault MEGANE" зірвався в воду під час проїзду по вузькому містку через канал.

В результаті події загинула молода пасажирка іномарки. Водієві дивом вдалося вижити, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
У Дніпрі таксист помер за кермом: пасажири дивом зупинили авто, що мчалося

Трагедія трапилася біля скидного каналу річки Самоткань. Попередньо, легковик не втримався на мосту і впав у водойму.

ДТП під Дніпром

ДТП під Дніпром

О, Сургут!

Для 19-річної дівчини ця поїздка виявилася фатальною. З потопаючої машини вдалося вибратися лише 50-річному водієві. Прибулі на місце рятувальники дістали його з води за допомогою рятувального кола і мотузки. Постраждалого передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в понеділок, 10 лютого, на перехресті Полтавського шосе і вулиці Передової в Дніпрі зіткнулися вантажівка і ВАЗ. В результаті ДТП водій легковика отримав травму голови, його госпіталізували.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги