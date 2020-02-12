На Дніпропетровщині авто злетіло з мосту в канал: загинула 19-річна дівчина. Відео

У місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області 11 лютого легковий автомобіль "Renault MEGANE" зірвався в воду під час проїзду по вузькому містку через канал.

В результаті події загинула молода пасажирка іномарки. Водієві дивом вдалося вижити, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Трагедія трапилася біля скидного каналу річки Самоткань. Попередньо, легковик не втримався на мосту і впав у водойму.

ДТП під Дніпром О, Сургут!

Для 19-річної дівчини ця поїздка виявилася фатальною. З потопаючої машини вдалося вибратися лише 50-річному водієві. Прибулі на місце рятувальники дістали його з води за допомогою рятувального кола і мотузки. Постраждалого передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в понеділок, 10 лютого, на перехресті Полтавського шосе і вулиці Передової в Дніпрі зіткнулися вантажівка і ВАЗ. В результаті ДТП водій легковика отримав травму голови, його госпіталізували.

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