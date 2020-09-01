На Дніпропетровщині авто з дитиною потрапило в ДТП з переворотом. Фото

У місті Павлоград Дніпропетровської області ввечері 31 серпня на перехресті вулиць Полтавська і Озерна автомобіль "Renault" протаранив "Toyota Land Cruiser".

В результаті зіткнення "японець" перекинувся на дах. У його салоні перебували жінка-водій та її донька, повідомляє "Павлоград.dp.ua" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП під Дніпром Павлоград.dp.ua

ДТП під Дніпром Павлоград.dp.ua

Відомо, що винуватець аварії перетинав проїжджу частину на червоний сигнал світлофора. Авто потерпілих рухалося в напрямку вулиці Центральної. Удар прийшовся в бік "Toyota".

Постраждалі відбулися легким переляком. Вибратися з авто їм допомогли перехожі.

ДТП під Дніпром Павлоград.dp.ua

ДТП під Дніпром Павлоград.dp.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі дівчинка-підліток вискочила під колеса авто.

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