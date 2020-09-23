На Дніпропетровщині авто влетіло в фуру, постраждала дитина. Фото з місця ДТП

У середу, 23 вересня, в Петриківському районі Дніпропетровської області на трасі зіткнулися фура та легковик.

За попередніми даними, водій ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і врізався у вантажівку Renault. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Легковик отримав серйозні пошкодження. Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

У салоні легкового авто перебували три людини: водій і пасажирка – обидва 1996 року народження, а також дитина віком близько двох років. Рятувальники вирізали затиснутого автомобіліста з салону машини. Його разом із постраждалою дівчиною госпіталізували до Кам'янської лікарні швидкої допомоги.

Маленький хлопчик у результаті удару отримав серйозні травми. Дитину з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа доставили до Петриківської районної лікарні. Стан малюка важкий, він перебуває в комі 2-3 ступеня.

На місці ДТП працювали співробітники ДСНС, вони змили з асфальту паливо, що розлилося, та відключили живлення автомобільного акумулятора. Усі деталі події встановлюються.

Постраждалого водія з авто вирізали рятувальники. Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

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