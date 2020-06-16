На Дніпропетровщині авто на швидкості влетіло в маршрутку: аварія потрапила на відео

У вівторок, 16 червня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області на перехресті проспектів Аношкіна та Свободи легковий автомобіль Geely на швидкості протаранив автобус маршруту №11.

Удар був такої сили, що легковик перекинувся на дах. Момент аварії зафіксували камери компанії "Дніпронет" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповіла OBOZREVATEL старша інспекторка сектора моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко, в результаті ДТП серйозно постраждав водій іномарки. Чоловіка госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Зараз він перебуває в реанімації.

Відомо, що на момент аварії в автобусі не було пасажирів. Обидва транспортні засоби отримали сильні пошкодження.

Нині на місці працюють співробітники поліції, очікується приїзд слідчого.

ДТП в Кам'янському Facebook/ "Просто Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

ДТП в Кам'янському Facebook/ "Просто Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

ДТП в Кам'янському Facebook/ "Просто Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі авто злетіло з дороги і врізалося в людей. Серед постраждалих – вагітна.