На Дніпропетровщині авто на швидкості влетіло в маршрутку: аварія потрапила на відео

Аліна Рашевська Події 11:26, 16.06.2020 Оновлено: 12:05, 16.06.2020

У вівторок, 16 червня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області на перехресті проспектів Аношкіна та Свободи легковий автомобіль Geely на швидкості протаранив автобус маршруту №11.

Удар був такої сили, що легковик перекинувся на дах. Момент аварії зафіксували камери компанії "Дніпронет" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповіла OBOZREVATEL старша інспекторка сектора моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко, в результаті ДТП серйозно постраждав водій іномарки. Чоловіка госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Зараз він перебуває в реанімації.

Відомо, що на момент аварії в автобусі не було пасажирів. Обидва транспортні засоби отримали сильні пошкодження.

Нині на місці працюють співробітники поліції, очікується приїзд слідчого.

ДТП в Кам'янському
Facebook/ "Просто Дніпродзержинськ (Кам'янське)"
ДТП в Кам'янському
Facebook/ "Просто Дніпродзержинськ (Кам'янське)"
ДТП в Кам'янському
Facebook/ "Просто Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі авто злетіло з дороги і врізалося в людей. Серед постраждалих – вагітна.

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Дніпро Події

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