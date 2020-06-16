На Дніпропетровщині авто на швидкості влетіло в маршрутку: аварія потрапила на відео
ДТП в Кам'янському
У вівторок, 16 червня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області на перехресті проспектів Аношкіна та Свободи легковий автомобіль Geely на швидкості протаранив автобус маршруту №11.
Удар був такої сили, що легковик перекинувся на дах. Момент аварії зафіксували камери компанії "Дніпронет" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як розповіла OBOZREVATEL старша інспекторка сектора моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко, в результаті ДТП серйозно постраждав водій іномарки. Чоловіка госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Зараз він перебуває в реанімації.
Відомо, що на момент аварії в автобусі не було пасажирів. Обидва транспортні засоби отримали сильні пошкодження.
Нині на місці працюють співробітники поліції, очікується приїзд слідчого.
ДТП в Кам'янському
ДТП в Кам'янському
ДТП в Кам'янському
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