На Дніпропетровщині авто на швидкості розбилося об дерево: є загиблий і постраждалі

Аліна Рашевська Події 12:53, 7.07.2020

У вівторок, 7 липня, неподалік від села Волоське Дніпропетровської області автомобіль Volkswagen Golf на швидкості влетів в дерево.

18-річний водій, здійснюючи поворот, не впорався з керуванням і злетів з дороги. В результаті хлопець загинув на місці аварії, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В іномарці, крім водія, перебувало ще троє пасажирів. Усі вони госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

На даний момент правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині посеред траси на ходу загорівся автомобіль.

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