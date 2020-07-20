На Дніпропетровщині аварія з поїздом заблокувала залізницю. Фото і відео з місця НП

Події 12:15, 20.07.2020

У понеділок, 20 липня, на перегоні між станціями "Воскобійня" і "Верхньодніпровськ" в Дніпропетровській області сталася надзвичайна подія з вантажним поїздом.

За попередніми даними, три вагони вантажного потяга зійшли з рейок після розвалу вантажу. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

На Дніпропетровщині аварія з поїздом заблокувала залізницю
Дніпро Оперативний

Поїзд, який їхав назустріч, врізався у вантаж, що розвалився, і також зійшов з колії.

Через інцидент тимчасово не ходять електропоїзди в обидва напрямки. Електричка з П'ятихаток буде їхати до Вільногірська, а наступна - тільки до Ерастівки.

На Дніпропетровщині аварія з поїздом заблокувала залізницю
Дніпро Оперативний

Зараз на даній ділянці ведуться відновлювальні роботи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція порушила кримінальну справу за фактом побиття дівчини в маршрутці.

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