На Дніпропетровщині аварія з поїздом заблокувала залізницю. Фото і відео з місця НП

У понеділок, 20 липня, на перегоні між станціями "Воскобійня" і "Верхньодніпровськ" в Дніпропетровській області сталася надзвичайна подія з вантажним поїздом.

За попередніми даними, три вагони вантажного потяга зійшли з рейок після розвалу вантажу. Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

На Дніпропетровщині аварія з поїздом заблокувала залізницю Дніпро Оперативний

Поїзд, який їхав назустріч, врізався у вантаж, що розвалився, і також зійшов з колії.

Через інцидент тимчасово не ходять електропоїзди в обидва напрямки. Електричка з П'ятихаток буде їхати до Вільногірська, а наступна - тільки до Ерастівки.

На Дніпропетровщині аварія з поїздом заблокувала залізницю Дніпро Оперативний

Зараз на даній ділянці ведуться відновлювальні роботи.

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