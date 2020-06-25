На Дніпропетровщині аферисти продали сотні неіснуючих авто. Фото

Співробітники кіберполіції в Дніпропетровській області спільно з детективами поліції області викрили організовану групу, учасники якої обманювали громадян під приводом продажу автомобілів через Інтернет.

До угруповання входило сім місцевих жителів. Фігуранти розміщували в мережі Інтернет оголошення про продаж автівок за заниженою вартістю або в кредит від імені відомих компаній і офіційних дистриб'юторів, повідомили в пресслужбі Кіберполіції України.

Аферисти продали сотні неіснуючих авто Фото з сайту кіберполіції України

Основною умовою продажу автівок була передоплата в сумі від 30% вартості автомобіля. Гроші постраждалі перераховували на підконтрольні фігурантам рахунки або безпосередньо в офісних приміщеннях, спеціально орендованих учасниками групи. Діяльність таких офісів зафіксована в Дніпрі, Павлограді, Кам'янському та Бердянську.

Аферисти продали сотні неіснуючих авто Фото з сайту Кіберполіції України

Працівники офісів запевняли клієнтів в законності укладення договорів купівлі-продажу автомобілів, бланки яких виготовлялися безпосередньо в зазначених офісах. Після отримання передоплати зловмисники вигадували різні причини для відстрочення передачі автомобіля клієнтові. Після чого зникали і відкривали нові офіси.

Злочинна група діяла з лютого 2019 року. Попередньо встановлено, що фігуранти обдурили понад 150 осіб на загальну суму близько 12,5 млн гривень.

Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків в шахрайських офісах та за місцями проживання членів угруповання. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, бланки, підписані фіктивні договори, печатки та платіжні картки.

Зараз п'ятеро учасників затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, їм вже оголошено про підозру за частиною третьою статті 28 – вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, частини четвертої статті 190 – шахрайство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, шахраї знайшли новий спосіб вивуджувати гроші у довірливих українців. На цей раз під удар потрапили користувачі Instagram, які захоплюються правильним харчуванням або дієтами.