На Дніпропетровщині 4-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки. Колаж

У вівторок вранці, 25 серпня, в місті Жовті Води Дніпропетровської області 4-річна дитина випала з вікна.

Маленька дівчинка стала на підвіконня, сперлася на вікно і впала з висоти п'ятого поверху разом із рамою і склом. Мати в цей момент була з двомісячним немовлям, повідомили в Facebook-групі "ЖВ-на пульсі".

Маленьку, яка була без свідомості, відвіз до лікарні сусід. Дитина в дуже важкому стані, медики на даний момент ніяких прогнозів не дають. Постраждалу Вероніку повинні доставити санавіацією до Дніпра.

У сім'ї крім дівчинки ще четверо дітей, матеріальне становище дуже важке. Усіх небайдужих людей просять надати посильну матеріальну допомогу для придбання необхідних препаратів.

Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку: 5169 3305 1488 0399 (Картка "ключ до рахунку" юридичної особи БФ "Герда", директор Мурашкін Михайло)

Номер рахунку в форматі IBAN: UA143052990000026005050258877 UAH

Для юридичних осіб: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "Герда" ІМ. АННИ СМОЛЬСЬКОЇ "ЄДРПОУ 39601699 Р\ Р 26005050258877 у відділенні "Жовтоводська філія "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299

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