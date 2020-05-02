На Дніпропетровщині викрили мережу "коронавірусних" інтернет-шахраїв. Відео

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили мережу шахраїв, які розміщували підставні оголошення про продаж засобів індивідуального захисту і медичних виробів.

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Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими провели заходи по виявленню осіб, які використовують пандемією коронавірусу для здійснення шахрайських дій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Від злочинної діяльності 40 шахраїв постраждало близько 1000 чоловік, яким було завдано шкоди на суму понад 3,5 мільйона гривень. Шахраї діяли в 11 областях України, в тому числі в Дніпропетровській області.

Кіберполіції викрила мережу "коронавірусних" інтернет-шахраїв Прес-служба НПУ

Зокрема, в Дніпропетровській області викрито дві групи, які в Інтернеті розміщували тисячі оголошень про продаж термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту.

Після того, як вони отримували передоплату або повну оплату за товар на рахунки, оголошення видаляли і переставали виходити на зв'язок.

За місцем проживання та в автомобілях фігурантів проведено обшуки. За результатами вилучено речові докази: банківські карти, мобільні телефони, грошові кошти.

Остаточна сума збитку встановлюється. Зараз вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

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