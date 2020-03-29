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29 березня • оновлено в 11:01
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Ігор Кравченко

На Днепопетровщіне рятувальники відшукали в лісі двох заблукалих дітей

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У суботу, 28 березня, в Павлоградському районі в лісі заблукали двоє дівчаток.

О 21:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що під час прогулянки заблукали діти 2004 і 2005 років народження. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На місце події негайно були направлені рятувальники. Служба порятунку за допомогою світлових і звукових спеціальних сигналів пожежно-рятувального автомобіля провели пошукові роботи.

Рятувальники знайшли в лісі двох заблукалих дітей

Рятувальники знайшли в лісі двох заблукалих дітей

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники знайшли в лісі двох заблукалих дітей

Рятувальники знайшли в лісі двох заблукалих дітей

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

О 22:24 рятувальникам вдалося встановити місце знаходження дітей, яких передали працівникам Національної поліції. Медичної допомоги дівчатка не потребували.

До пошукових робіт було залучено шість чоловік особового складу ДСНС.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка. Зниклий з села Орлівщина Новомосковського району, йому 43 роки.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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