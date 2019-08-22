На День незалежності перекриють центр Дніпра і змінять маршрути автобусів: подробиці

На День незалежності, 24 серпня, на кількох ділянках в центрі Дніпра буде перекрито рух транспорту у зв'язку зі святковими заходами.

Також пресслужба Дніпровського міської ради опублікувала змінену схему руху громадського транспорту.

volga.lutsk.ua

Згідно з повідомленням, 24 серпня з 8:00 до 12:00 на вул. Січеславська Набережна (від Державного цирку до Мерефо-Херсонського мосту) буде перекрито рух транспорту (в обох напрямках).

Крім того, частково обмежать проїзд з 10:00 до 12:00 по вул. Старокозацький - вул. Андрія Фабра - вул. Дмитра Яворницького (до Дніпропетровського національного історичного музею) в зв'язку з проведенням святкових заходів.

З 18:00 до 00:00 перекриють рух по вул. Костомаровська, вул. Херсонська, вул. Володимира Антоновича (від вул. Херсонської до вул. О. Поля), а також проїзди до стадіону "Дніпро-Арена" з вул. Ульянова і вул. Свєтлова.

У зв'язку з перекриттями на 24 серпня внесені зміни в схеми руху громадського транспорту.

Схема руху громадського транспорту Пресслужба Дніпровського міської ради

Раніше OBOZREVATEL писав, що Дніпровський міськрада опублікував список заходів на День незалежності.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал