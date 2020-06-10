На Блакитному озері під Дніпром загадково зникла молода жінка: фото і прикмети

На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти Марину Соколовську.

Жінка відпочивала разом з друзями в Green Park на Блакитному озері 7 червня. Близько 17:00 вона пішла в невідомому напрямку, після чого її ніхто вже не бачив, повідомляє Інформатор.

Відомо, що зникла є мешканкою Дніпра. Куди вона могла податися, нікому не відомо.

На Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку Колаж

Прикмети: на вигляд 34-37 років, зріст - 170-173 см, чорне волосся до плечей, карі очі, шрам від опіку під правою ключицею.

Була одягнена лише в купальник.

На Блакитному озері під Дніпром загадково зникла молода жінка Інформатор

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Марини, повідомляйте на лінію "102" або за номерами: (050) 744-43-39, (067) 190-71-24.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві за загадкових обставин ще 4 червня зник учасник бойових дій Андрій Володій, 1977 року народження. Того вечора він написав, що був біля мосту поруч зі станцією метро "Видубичі" і зупиняв "попутку", а після – більше не виходив на зв'язок.