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10 червня • оновлено в 15:33
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Аліна Рашевська
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На Блакитному озері під Дніпром загадково зникла молода жінка: фото і прикмети

1.7т
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На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти Марину Соколовську.

Жінка відпочивала разом з друзями в Green Park на Блакитному озері 7 червня. Близько 17:00 вона пішла в невідомому напрямку, після чого її ніхто вже не бачив, повідомляє Інформатор.

Відомо, що зникла є мешканкою Дніпра. Куди вона могла податися, нікому не відомо.

На Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку

На Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку

Колаж

Прикмети: на вигляд 34-37 років, зріст - 170-173 см, чорне волосся до плечей, карі очі, шрам від опіку під правою ключицею.

Була одягнена лише в купальник.

На Блакитному озері під Дніпром загадково зникла молода жінка

На Блакитному озері під Дніпром загадково зникла молода жінка

Інформатор

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження Марини, повідомляйте на лінію "102" або за номерами: (050) 744-43-39, (067) 190-71-24.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві за загадкових обставин ще 4 червня зник учасник бойових дій Андрій Володій, 1977 року народження. Того вечора він написав, що був біля мосту поруч зі станцією метро "Видубичі" і зупиняв "попутку", а після – більше не виходив на зв'язок.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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