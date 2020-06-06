МВС влаштувало тотальні зачищення в Павлограді: копи катували людей та торгували наркотиками

Співробітники поліції та інших правоохоронних органів Дніпропетровської області співпрацювали з наркоторговцями

У Дніпропетровській області розформували Павлоградський відділ поліції через співпрацю правоохоронців із наркоторговцями та іншими злочинцями.

Про це 6 червня заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, ідеться на сайті МВС (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Внутрішня безпека НПУ, ДБР і СБУ провела слідчі дії. Результат розслідування – співпраця правоохоронних органів із наркоторговцями та іншими злочинцями. З сьогоднішнього дня ми починаємо тотальне відпрацювання регіону", – повідомив Аваков.

Арсен Аваков Сайт МВС

За його словами, йдеться не тільки про Павлоградський відділ поліції, а й інші правоохоронні органи області. Питання боротьби з наркозлочинністю в області координуватиме заступник міністра Олександр Гогілашвілі.

Голова Нацполіціі Ігор Клименко ухвалив рішення про переформатування Павлоградського відділу поліції, разом із чотирма підрозділами, які до нього входять.

Ігор Клименко Сайт МВС

"Крім розформування Павлоградського відділу поліції, буде оптимізовано структури кримінальної поліції, превенції та підрозділи досудового розслідування. Особи, які претендуватимуть на керівні посади, і особи, що проходять за базою внутрішньої безпеки, будуть змушені пройти процедуру перевірки на поліграфі. Після перевірок скоротять до 20% особового складу", – сказав Клименко.

У Павлограді копи катували людей та торгували наркотиками Сайт МВС

Зараз усіх працівників відділу вивели за штат. Тимчасовим керівником відділу призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки полковника Ігоря Мартищука. Протягом наступних трьох тижнів буде сформовано нову команду, співробітники якої пройдуть атестацію.

За рішенням голови НПУ, обов'язкову перевірку й переатестацію пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу й його чотирьох підрозділів.

У Павлограді копи катували людей та торгували наркотиками Сайт МВС

Заступник голови Нацполіціі Вадим Троян очолить оперативний штаб, який проведе профілактичні заходи щодо відпрацювання злочинності в регіоні.

"Уже наступного тижня планується посилити добові наряди і оперативні підрозділи, крім того, ввести посилене патрулювання. Буде розгорнуто додаткові контрольно-пропускні пункти, маршрути й пости. Окремо буде проведено слідчі та розшукові дії, виявлятимуть осіб, які налагодили незаконне постачання зброї й боєприпасів. Особливо пильну увагу приділять боротьбі з наркозлочинністю", – додали в МВС.

Нагадаємо, що 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, ДБР і СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яку організував начальник Павлоградського відділу поліції.

На Дніпропетровщині начальник поліції очолив банду Пресцентр СБУ

За попередньою версією слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності, для чого вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень.

Зловмисники, зокрема, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" свідчень, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення й швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

На Дніпропетровщині начальник поліції очолив банду Пресцентр СБУ

Так, під час проведення більше ніж 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби для тортур і інші докази, що підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383, с. 255 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали сімох учасників угруповання, зокрема й начальника Павлоградського відділу поліції.

На Дніпропетровщині начальник поліції очолив банду Пресцентр СБУ

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступив із трибуни Верховної Ради. Він прозвітував про скандал зі зґвалтуванням у Кагарлику, в якому підозрюють поліцейських, про стрілянину в Броварах і вбивство Кирила Тлявова.

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