Може називати різні імена і прізвища: в Дніпрі розшукують зниклого чоловіка

Під Дніпром поліція розшукує 39-річного чоловіка, який безслідно зник.
Детальніше про це розповість OBOZREVATEL.
Зниклий Микола Горін
Поліція розшукує Горіна Миколу Григоровича, 1980 року народження.
Прикмети зниклого: зріст 170 см, волосся сиве, худорлявий. Відсутня мочка лівого вуха.
Чоловік був одягнений в темні спортивні штани і кофту. Представляючись, може називати різні імена і прізвища.
Поліція просить громадян, які володіють інформацією про його місцезнаходження, подзвонити за телефонами: (098) 013 98 18, (096) 770 08 88 або 102.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що поліція розшукує зниклу емігрантку з Дніпра, яка 4 роки не виходить на зв'язок.
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