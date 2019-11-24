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24 листопада • оновлено в 09:57
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Яна Коваль

Може називати різні імена і прізвища: в Дніпрі розшукують зниклого чоловіка

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Під Дніпром поліція розшукує 39-річного чоловіка, який безслідно зник.

Детальніше про це розповість OBOZREVATEL.

Зниклий Микола Горін

Зниклий Микола Горін

Поліція розшукує Горіна Миколу Григоровича, 1980 року народження.

Прикмети зниклого: зріст 170 см, волосся сиве, худорлявий. Відсутня мочка лівого вуха.

Чоловік був одягнений в темні спортивні штани і кофту. Представляючись, може називати різні імена і прізвища.

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Поліція просить громадян, які володіють інформацією про його місцезнаходження, подзвонити за телефонами: (098) 013 98 18, (096) 770 08 88 або 102.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що поліція розшукує зниклу емігрантку з Дніпра, яка 4 роки не виходить на зв'язок.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
зникла людина новини поліція
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