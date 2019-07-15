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Мешканець Дніпра проведе кілька років у в'язниці за зіпсовані ліфти

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Жовтневий районний суд Дніпропетровська засудив до 4 років в'язниці 35-річного жителя Дніпра за крадіжку ліфтового обладнання.

Чоловік вже неодноразово був судимий, повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Мешканець Дніпра проведе кілька років у в'язниці за зіпсовані ліфти

Цензор.НЕТ

"У липні 2017 року неодноразово судимий за скоєння крадіжок громадянин, відкривши двері ліфтової шахти в одному з житлових будинків в м Дніпро, демонтував підвісні кабелі довжиною 42 і 21 метр. Надалі чоловік скоїв ще сім аналогічних злочинів, викрадаючи як підвісні кабелі, так і інше ліфтове обладнання", - передає прес-служба.

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Повідомляється, що під час вже 9-ї крадіжки злочинець був затриманий разом зі спільником при спробі зрізати телефонний кабель.

Своїми діями чоловік завдав збитки на суму понад 60 тис. гривень.

Також засуджений, перебуваючи в орендованому гаражі приватного домоволодіння, знищив реєстраційний номер кузова автомобіля BMW-525.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що суд відпустив хлопців, які вбили чоловіка заради відео в Дніпрі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро розкрадання ЖКХ
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