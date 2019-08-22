Мережа в шоці: на мосту в Дніпрі "танцювали" ліхтарі. Відео

У Дніпрі зняли на відео, як "гуляють" стовпи освітлення на Амурському (Старому) мосту.
На момент зйомки під мостом проїжджав потяг. Очевидці опублікували запис на сторінці "Х ** вий Дніпро" в Instagram.
Користувачі соціальної мережі залишили десятки коментарів під відео. Коментатори розділилися на два табори. Одні вважають, що така поведінка залізничного моста нормальна, інші ж пишуть, що шоковані побаченим.
Амурський міст в Дніпрі
"Ну, міст перевантажений, напевно. Там постійні пробки + склад ще",
"Немає слів одні емоції",
"Страшно, навіть на відео",
"Таке враження, що він впаде. Зрозуміло, що частка коливань по-любому буде. Але не настільки ж",
"Звичайно нормально. Якби міст був жорстко закріплений (не рухомий), він би вже зруйнувався", - пишуть дніпряни.
Скріншот
Instagram "Х ** вий Дніпро"
Скріншот
Instagram "Х ** вий Дніпро"
Скріншот
Instagram "Х ** вий Дніпро"
Скріншот
Instagram "Х ** вий Дніпро"
Скріншот
Instagram "Х ** вий Дніпро"
Раніше OBOZREVATEL писав, що Ситуаційний центр Дніпра запустив онлайн - трансляції, де можна стежити за рухом автомобілів на мостах. Перевірити наявність пробок можна на Амурському, Кайдакському і Південному мостах.
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