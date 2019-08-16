У Павлограді Дніпропетровської області 16 серпня в парку зловили ексгібіціоніста.
У поліцію подзвонили представники міськвиконкому і повідомили про виявлення чоловіки, який показував свої статеві органи в парку ім. 1 Травня, повідомили в пресслужбі Павлоградського відділення поліції.
Так, під час робочого об'їзду парку мером Павлограда Анатолієм Вершиною разом з колегами вони помітили частково оголеного чоловіка, який демонстрував статеві органи.
Мер Павлограда затримав ексгібіціоніста
На місце події прибули поліцейські і затримали чоловіка. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який має сім'ю і постійне місце роботи.
Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини.
Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Ексгібіціоніст
Пресслужба Павлоградського відділення поліції
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кам'янському чоловік повністю демонстрував свої інтимні місця перехожим.
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