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Мер Павлограда затримав ексгібіціоніста

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У Павлограді Дніпропетровської області 16 серпня в парку зловили ексгібіціоніста.

У поліцію подзвонили представники міськвиконкому і повідомили про виявлення чоловіки, який показував свої статеві органи в парку ім. 1 Травня, повідомили в пресслужбі Павлоградського відділення поліції.

Так, під час робочого об'їзду парку мером Павлограда Анатолієм Вершиною разом з колегами вони помітили частково оголеного чоловіка, який демонстрував статеві органи.

Мер Павлограда затримав ексгібіціоніста

Мер Павлограда затримав ексгібіціоніста

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На місце події прибули поліцейські і затримали чоловіка. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який має сім'ю і постійне місце роботи.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини.

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Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Ексгібіціоніст

Ексгібіціоніст

Пресслужба Павлоградського відділення поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кам'янському чоловік повністю демонстрував свої інтимні місця перехожим.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік поліція
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