Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Летіло по зустрічній: в Дніпрі авто переїхало жінку. Відеофакт

1.2т Читати матеріал російською

У Дніпрі 15-го серпня автомобіль Mercedes Gelandewagen збив 42-річну жінку.

ДТП сталося на Мануйлівському проспекті близько 11:30. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі автомобіль переїхав жінку

У Дніпрі автомобіль переїхав жінку

колаж

Новини
Під Дніпром чоловік жорстоко вбив і втопив друга

Відомо, що в момент, коли жінка переходила дорогу в недозволеному місці, водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу через подвійну суцільну. Для автомобілів горіло червоне світло світлофора.

За словами очевидців, винуватець аварії хотів втекти з місця аварії, проте перехожі заблокували рух і не відпускали водія до приїзду поліції.

Постраждалу госпіталізували в міську лікарню №9. Деталі події з'ясовують слідчі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі дебошир атакував супермаркет і катався по рейках. Чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння їздив по трамвайних коліях і громив прилавки супермаркету, тікаючи від поліцейських.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...