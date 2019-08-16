Летіло по зустрічній: в Дніпрі авто переїхало жінку. Відеофакт

У Дніпрі 15-го серпня автомобіль Mercedes Gelandewagen збив 42-річну жінку.
ДТП сталося на Мануйлівському проспекті близько 11:30. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
У Дніпрі автомобіль переїхав жінку
колаж
Відомо, що в момент, коли жінка переходила дорогу в недозволеному місці, водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу через подвійну суцільну. Для автомобілів горіло червоне світло світлофора.
За словами очевидців, винуватець аварії хотів втекти з місця аварії, проте перехожі заблокували рух і не відпускали водія до приїзду поліції.
Постраждалу госпіталізували в міську лікарню №9. Деталі події з'ясовують слідчі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі дебошир атакував супермаркет і катався по рейках. Чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння їздив по трамвайних коліях і громив прилавки супермаркету, тікаючи від поліцейських.
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