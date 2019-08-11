Мчав на червоне з сиреною: з'явилися нові деталі жахливої ДТП в Дніпрі

За інформацією поліції, ДТП за участю вантажівки і "швидкої допомоги" в Дніпрі сталося через те, що водій першого авто не пропустив медиків, які їхали з увімкненою сиреною.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальної справи за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і машина "швидкої допомоги" Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"Аварія сталася 10 серпня близько 18:50 на регульованому перехресті вул. Байкальської і вул. Академіка Образцова м. Дніпра. Попередньо встановлено, що 28-річний водій вантажного автомобіля "Mercedes-Benz", який рухався на зелене світло світлофора, допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, водій якого перетинав перехрестя на червоне світло з включеними маячками та звуковою сигналізацією", – сказано в повідомленні.

В результаті ДТП 5 пасажирів "швидкої", 4 жінки і чоловік, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Про їх стан поки не повідомляється.

Слідчі продовжують вивчати обставини і причини ДТП.

Від удару машина медиків перекинулася Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Слідчі встановлюють обставини ДТП Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що ввечері 10 серпня в Дніпрі зіткнулися вантажівка і карета "швидкої допомоги". Від сильного удару машина медиків перевернулась і її відкинуло на узбіччя.

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