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Мчав на червоне з сиреною: з'явилися нові деталі жахливої ДТП в Дніпрі

1.1т Читати матеріал російською

За інформацією поліції, ДТП за участю вантажівки і "швидкої допомоги" в Дніпрі сталося через те, що водій першого авто не пропустив медиків, які їхали з увімкненою сиреною.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальної справи за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і машина

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і машина "швидкої допомоги"

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"Аварія сталася 10 серпня близько 18:50 на регульованому перехресті вул. Байкальської і вул. Академіка Образцова м. Дніпра. Попередньо встановлено, що 28-річний водій вантажного автомобіля "Mercedes-Benz", який рухався на зелене світло світлофора, допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, водій якого перетинав перехрестя на червоне світло з включеними маячками та звуковою сигналізацією", – сказано в повідомленні.

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В результаті ДТП 5 пасажирів "швидкої", 4 жінки і чоловік, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Про їх стан поки не повідомляється.

Слідчі продовжують вивчати обставини і причини ДТП.

Від удару машина медиків перекинулася

Від удару машина медиків перекинулася

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Слідчі встановлюють обставини ДТП

Слідчі встановлюють обставини ДТП

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що ввечері 10 серпня в Дніпрі зіткнулися вантажівка і карета "швидкої допомоги". Від сильного удару машина медиків перевернулась і її відкинуло на узбіччя.

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Україна Дніпро
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Дніпро ДТП поліція
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