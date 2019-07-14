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Мчала з немовлям: в Дніпрі авто влетіло в "швидку". Фото

2.5т Читати матеріал російською

У Дніпрі водій автомобіля врізався в машину "швидкої допомоги", яка перевозила хворого 6-місячну дитину.

Зіткнення сталося 13 липня на Набережній Перемоги, повідомили в Інформаторі.

Мчала з немовлям: в Дніпрі авто влетіло в "швидку". Фото

інформатор

ДТП сталося біля ЖК "Ріверпарк". Карета "швидкої допомоги" рухалася в напрямку вул. Космічна з увімкненою сиреною. За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot не пропустив медиків, через що машини зіткнулися.

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Лікарям допоміг екіпаж патрульної поліції, який доставив немовляти в обласну дитячу клінічну лікарню.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 13 липня, на трасі Запоріжжя-Донецьк зіткнулися дві вантажівки.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП швидка допомога
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