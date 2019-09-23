Мати не вгледіла: в Дніпрі дитину розшукували з собаками

У Нікополі Дніпропетровської області мати випустила гуляти по місту наодинці 4-річну дитину.

Дівчинка пішла з дому вдень 21 вересня, а повернути її вдалося тільки ввечері. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Нікополі загубився 4-річна дитина Колаж

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Поки правоохоронці опитували матір, кінолог зі службовим собакою по кличці "Грім" почали пошуки. Собака швидко взяв слід і привів до місця, де знаходилася загублена дитина.

Співробітники районної соціальної служби вилучили знайдену дівчинку та її однорічну сестру з сім'ї та передали до міської лікарні.

Відносно матері складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром неповнолітня народила від вітчима. Чоловік регулярно ґвалтував пасербицю протягом двох років. Нещодавно дівчинка народила від нього дитину.

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