Мати не вгледіла: в Дніпрі дитину розшукували з собаками

У Нікополі Дніпропетровської області мати випустила гуляти по місту наодинці 4-річну дитину.
Дівчинка пішла з дому вдень 21 вересня, а повернути її вдалося тільки ввечері. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.
У Нікополі загубився 4-річна дитина
Колаж
Поки правоохоронці опитували матір, кінолог зі службовим собакою по кличці "Грім" почали пошуки. Собака швидко взяв слід і привів до місця, де знаходилася загублена дитина.
Співробітники районної соціальної служби вилучили знайдену дівчинку та її однорічну сестру з сім'ї та передали до міської лікарні.
Відносно матері складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).
Під Дніпром шукали загублену дитину
ГУНП в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром неповнолітня народила від вітчима. Чоловік регулярно ґвалтував пасербицю протягом двох років. Нещодавно дівчинка народила від нього дитину.
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