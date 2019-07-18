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Мастурбує на дитячому майданчику: у Дніпрі чоловік тероризує школу. Відео 18+

4.2т Читати матеріал російською

У Дніпрі чоловік другий тиждень мастурбує на дитячому майданчику середньої школи №18.

Чоловіка з голим торсом і спущеними штанами помітили діти і зняли на відео. Запис опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро".

Увага! Фото і відео 18+

У Дніпрі збоченець мастурбує на очах у школярів

У Дніпрі збоченець мастурбує на очах у школярів

Днепр Час

Як повідомили OBOZREVATEL у патрульній поліції Дніпропетровської області, за фактом інциденту у правоохоронні органи ніхто не звертався. Однак поліцейські шукали чоловіка.

Якщо поліція впіймає збоченця, йому щонайменше загрожує арешт на 15 діб.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Новини
Зав'язав очі і різав: на Харківщині збоченець добу ґвалтував дівчину. фото
Фото збоченця

Фото збоченця

Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ексв'язень сяде за зґвалтування дівчинки у Дніпрі.

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Україна Дніпро
Теги
секс скандал Дніпро школа
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Тююю.. Обозники вон ежедневно публично дрочут, типа "лобода показала сиськи, сеть кончила" или "у геращенко лопнули штаны на жопе" и т.д. И не стесняются ведь
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