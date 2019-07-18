Мастурбує на дитячому майданчику: у Дніпрі чоловік тероризує школу. Відео 18+

У Дніпрі чоловік другий тиждень мастурбує на дитячому майданчику середньої школи №18.
Чоловіка з голим торсом і спущеними штанами помітили діти і зняли на відео. Запис опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро".
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У Дніпрі збоченець мастурбує на очах у школярів
Днепр Час
Як повідомили OBOZREVATEL у патрульній поліції Дніпропетровської області, за фактом інциденту у правоохоронні органи ніхто не звертався. Однак поліцейські шукали чоловіка.
Якщо поліція впіймає збоченця, йому щонайменше загрожує арешт на 15 діб.
Скріншот із відео
Telegram-канал "Х**вий Дніпро"
Фото збоченця
Telegram-канал "Х**вий Дніпро"
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ексв'язень сяде за зґвалтування дівчинки у Дніпрі.
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