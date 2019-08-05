Масштабне ДТП в Дніпрі: в лікарні померла 39-річна пасажирка

У Дніпрі на Набережній Заводській відбулося ДТП за участю ВАЗ і Daewoo. В результаті аварії постраждали дві людини, обидві були госпіталізовані.
Інцидент стався 4-го серпня. Вночі цього ж дня в лікарні померла 39-річна пасажирка ВАЗа, передає "Інформатор".
У Дніпрі померла постраждала в ДТП
колаж
Відомо, що автомобіль ВАЗ рухався по Набережній Заводській в сторону Кайдацького мосту. Водій Lada не впорався з поворотом, і його автомобіль вилетів на зустрічну смугу руху, де в цей момент їхав Daewoo.
На місці події медики діагностували перелом руки у водія ВАЗ і травму грудної клітини у пасажирки. Обох постраждалих госпіталізували. Вночі жінка померла.
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