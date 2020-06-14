Масштабна пожежа в Кам'янському: мешканцям згорілого будинку готують компенсацію

У неділю, в Кам'янському Дніпропетровської області провели оперативну нараду в зв'язку ситуацією зі згорілим будинком по вулиці Генерала Дубініна.

В результаті пожежі обвалилося перекриття другого поверху. Також існує загроза обвалення конструкцій стелі між першим і другим поверхами. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Кам'янського Андрій Білоусов.

На даний момент усіх жителів згорілого будинку розселили. Частина людей переїхала до родичів, частина скористалася гуртожитком. Міські комунальні служби допомогли перевезти речі. Одна літня жінка з інвалідністю по зору спрямована в міську лікарню №7.

Мешканцям згорілого будинку в Кам'янському готують компенсацію Facebook/Андрій Білоусов

"На думку фахівців, капітально ремонтувати і відновлювати згорілий будинок економічно недоцільно. У зв'язку з цим прийнято рішення про розселення власників квартир. У цьому будинку всі квартири двокімнатні", – написав Андрій Бєлоусов.

Також він повідомив, що на черговій сесії Кам'янської міської ради буде розглядатися питання про надання грошової компенсації погорільцям на покупку рівноцінного житла, а також можливість надання житла, яке є у власності міста, з компенсацією на проведення ремонту.

Мешканцям згорілого будинку в Кам'янському готують компенсацію Facebook/Андрій Білоусов

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському повністю згорів багатоквартирний будинок. Займання виникло на даху двоповерхового житлового будинку, в якому розташовані 24 квартири. Загиблих і постраждалих немає, мешканці будинку самостійно покинули приміщення.