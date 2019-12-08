Масштабна пожежа охопила храм під Дніпром: фото

У селі Королівка Дніпропетровської області 8 грудня загорівся Храм Української церкви Московського патріархату, побудований на честь Смоленської ікони Божої Матері "Одигітрія".

Інформація про займання надійшла до Служби порятунку "101" близько 8:31. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Масштабна пожежа охопила храм під Дніпром ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На місце події відразу ж направили чергове відділення рятувальників. Прибувши на місце, пожежники встановили, що загоряння виникло на даху двоповерхової будівлі.

Вогонь пошкодив дерев'яні конструкції даху та перекриття на площі 30 кв. м. На його ліквідацію пішло близько 20 хвилин.

До гасіння пожежі залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління. Загиблих і постраждалих немає.

Причина загоряння на даний момент невідома.

Масштабна пожежа охопила храм під Дніпром ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Масштабна пожежа охопила храм під Дніпром ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 9-річному хлопчикові прямо під ноги кинули вибуховий пакет під час прогулянки на вулиці. Пристрій детонував швидше, ніж дитина встигла відбігти.

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