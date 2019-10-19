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19 жовтня • оновлено в 16:38
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Масштабна ДТП в центрі Дніпра: автомобіль перекинувся від удару. Фото

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У суботу, 19 жовтня, на перетині вулиць Воскресенської і Володимира Великого в Дніпрі зіткнулися Fiat і Daihatsu. Останній вилетів на тротуар і перекинувся від сильного удару.

ДТП сталася близько 11:30, повідомляє Інформатор. За попередньою інформацією, зіткнення сталося через водія Daihatsu, що не поступилася дорогою. На момент аварії на перехресті не працював світлофор.

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Масштабна ДТП в центрі Дніпра: автомобіль перекинувся від удару

Масштабна ДТП в центрі Дніпра: автомобіль перекинувся від удару

Інформатор

Водія і пасажира Daihatsu госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова. Жінка отримала сильну травму голови. Водієві Fiat надали першу допомогу на місці.

Правоохоронці почали з'ясовувати деталі того, що сталося.

Масштабна ДТП в центрі Дніпра: автомобіль перекинувся від удару. Фото

Інформатор

Масштабна ДТП в центрі Дніпра: автомобіль перекинувся від удару. Фото

Інформатор

Масштабна ДТП в центрі Дніпра: автомобіль перекинувся від удару. Фото

Інформатор

Масштабна ДТП в центрі Дніпра: автомобіль перекинувся від удару. Фото

Інформатор

Масштабна ДТП в центрі Дніпра: автомобіль перекинувся від удару. Фото

Інформатор

Масштабна ДТП в центрі Дніпра: автомобіль перекинувся від удару. Фото

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській розстріляли автомобіль. Його водій загинув на місці.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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