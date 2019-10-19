Масштабна ДТП в центрі Дніпра: автомобіль перекинувся від удару. Фото

У суботу, 19 жовтня, на перетині вулиць Воскресенської і Володимира Великого в Дніпрі зіткнулися Fiat і Daihatsu. Останній вилетів на тротуар і перекинувся від сильного удару.

ДТП сталася близько 11:30, повідомляє Інформатор. За попередньою інформацією, зіткнення сталося через водія Daihatsu, що не поступилася дорогою. На момент аварії на перехресті не працював світлофор.

Масштабна ДТП в центрі Дніпра: автомобіль перекинувся від удару Інформатор

Водія і пасажира Daihatsu госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова. Жінка отримала сильну травму голови. Водієві Fiat надали першу допомогу на місці.

Правоохоронці почали з'ясовувати деталі того, що сталося.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в четвер, 17 жовтня, на вулиці Набережній Заводській розстріляли автомобіль. Його водій загинув на місці.

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