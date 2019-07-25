Масове отруєння на підприємстві в Дніпрі: з'явилися деталі

У Дніпрі на підприємстві "Міропласт" отруїлися 22 працівники.

Як відзначили, ймовірна причина масового отруєння - вживання їжі в їдальні підприємства. Постачальник харчування - ФОП "Синявська Н. В.", повідомила OBOZREVATEL Неля Полюхович, начальник відділу санепіднагляду і організації розслідування спалахів ГУ Госпродпотребслужби в Дніпропетровській області.

Стало відомо, що розпочато епідеміологічне розслідування та інспектування ТОВ "Міропласт".

Отруєння на підприємстві HotGEO

"З гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 22 працівника промислового підприємства. П'ятеро хворих перебувають на стаціонарному лікуванні, у них виявили сальмонелу", – розповіла Полюхович.

Неля Полюхович

Вона зазначила, що під час перевірки виявили порушення вимог санітарного законодавства та вимоги щодо обігу харчових продуктів, а також порушення технологічного процесу приготування страв.

На даний момент їдальня підприємства "Міропласт" призупинила роботу.

"У Дніпропетровську регіональну лабораторію Госпродпотребслужби відправили на перевірку харчові продукти і готові страви, проби питної води і змиви з об'єктів оточення", – додала начальник відділу санепіднагляду.

Полюхович підкреслила, що причиною отруєння може бути і термальна обробка.

Експерт зазначила, що це другий випадок масового отруєння за останній час:

"Перший випадок був в ресторані "Confetti". Там отруїлося шестеро людей. В результаті розслідування виявилося, що дві людини були представниками рознощиків кишкової інфекції", – сказала Полюхович.

Зараз стан госпіталізованих задовільний. Розслідування тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку в Дніпрі госпіталізували 17 осіб з гострою кишковою інфекцією.

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