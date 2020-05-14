Обидва розбиті вщент: у Дніпрі автомобіль влаштував ДТП і влетів в стовп. Фото

У четвер, 14 травня, на вулиці Маршала Малиновського в Дніпрі зіткнулися Nissan і Kia. Від удару один з автомобілів викинуло на узбіччя і він влетів в стовп.

Попередньо встановлено, що водій Kia, що виїжджав з прилеглої території, не пропустив машини і зіткнувся з Nissan, передає "Інформатор". Обидва авто отримали сильні пошкодження.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

У пригоді ніхто не постраждав. Водії отримали забої, проте відмовилися від медичної допомоги. На місці аварії утворилася пробка. Правоохоронці встановлюють деталі ДТП.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині бандити викрали чоловіка і вимагали у нього гроші. Його побили, відібрали документи, телефон і автомобіль, після чого відвезли в Першотравенськ.