Обидва розбиті вщент: у Дніпрі автомобіль влаштував ДТП і влетів в стовп. Фото

Карина Бондаренко Події 09:37, 14.05.2020 Оновлено: 09:39, 14.05.2020

У четвер, 14 травня, на вулиці Маршала Малиновського в Дніпрі зіткнулися Nissan і Kia. Від удару один з автомобілів викинуло на узбіччя і він влетів в стовп.

Попередньо встановлено, що водій Kia, що виїжджав з прилеглої території, не пропустив машини і зіткнувся з Nissan, передає "Інформатор". Обидва авто отримали сильні пошкодження.

ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор

У пригоді ніхто не постраждав. Водії отримали забої, проте відмовилися від медичної допомоги. На місці аварії утворилася пробка. Правоохоронці встановлюють деталі ДТП.

ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині бандити викрали чоловіка і вимагали у нього гроші. Його побили, відібрали документи, телефон і автомобіль, після чого відвезли в Першотравенськ.

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Дніпро Події

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