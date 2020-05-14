Головна Новини
14 травня • оновлено в 16:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Карина Бондаренко
Всі статті автора

Обидва розбиті вщент: у Дніпрі автомобіль влаштував ДТП і влетів в стовп. Фото

1.2т
Читати матеріал російською

У четвер, 14 травня, на вулиці Маршала Малиновського в Дніпрі зіткнулися Nissan і Kia. Від удару один з автомобілів викинуло на узбіччя і він влетів в стовп.

Попередньо встановлено, що водій Kia, що виїжджав з прилеглої території, не пропустив машини і зіткнувся з Nissan, передає "Інформатор". Обидва авто отримали сильні пошкодження.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

У пригоді ніхто не постраждав. Водії отримали забої, проте відмовилися від медичної допомоги. На місці аварії утворилася пробка. Правоохоронці встановлюють деталі ДТП.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині бандити викрали чоловіка і вимагали у нього гроші. Його побили, відібрали документи, телефон і автомобіль, після чого відвезли в Першотравенськ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

Новини

Топпублікації

Топблоги