Машини перетворилися в "фарш": в Кривому Розі сталася масова ДТП. Фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області 28 грудня на вулиці Волгоградській зіткнулися кілька легковиків та мікроавтобус.

В аварії серйозно постраждав водій ВАЗа. Про це повідомляє 0564.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі сталася масова ДТП 0564.ua

За словами очевидців, автомобілі зіткнулися за принципом "доміно". Один за іншим кілька автомобілів (попередньо, чотири) вдаряли авто, що знаходилися попереду. Аварія трапилася під час очікування зеленого сигналу світлофора.

У Кривому Розі сталася масова ДТП 0564.ua

У Кривому Розі сталася масова ДТП 0564.ua

Подія не обійшлася без постраждалих - під час зіткнення травмувався водій ВАЗа. Його госпіталізували в лікарню.

Деталі того, що сталося, з'ясовували поліцейські і слідчий.

У Кривому Розі сталася масова ДТП 0564.ua

У Кривому Розі сталася масова ДТП 0564.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на трасі між селом Вільне і містом Новомосковськ на Дніпропетровщині 27 грудня сталося зіткнення рейсового автобуса і автомобіля Opel. В результаті ДТП загинули дві дівчини 25-ти і 23-х років.

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