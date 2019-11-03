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3 листопада • оновлено в 12:07
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Машина розлетілася на частини: в Кривому Розі трапилася жахлива ДТП

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Вночі 3 листопада в Кривому Розі Дніпропетровської області трапилася жахлива ДТП. Легковий автомобіль врізався в ліхтарний стовп і відлетів у дерево.

У машині перебували водій і три пасажири, повідомляє 0564.ua. Всіх їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

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У Кривому Розі сталося жахливе ДТП

У Кривому Розі сталося жахливе ДТП

Первый Городской

ДТП сталася на проспекті Миру. Поруч з меморіалом "Перемога" з невідомих причин іномарку занесло на узбіччя, де вона знесла ліхтарний стовп і дерево. Від удару машину розірвало на частини.

Машина розлетілася на частини: в Кривому Розі трапилася жахлива ДТП

0564.ua

Машина розлетілася на частини: в Кривому Розі трапилася жахлива ДТП

0564.ua

Машина розлетілася на частини: в Кривому Розі трапилася жахлива ДТП

0564.ua

Машина розлетілася на частини: в Кривому Розі трапилася жахлива ДТП

0564.ua

Машина розлетілася на частини: в Кривому Розі трапилася жахлива ДТП

Первый Городской

Машина розлетілася на частини: в Кривому Розі трапилася жахлива ДТП

Первый Городской

Машина розлетілася на частини: в Кривому Розі трапилася жахлива ДТП

Первый Городской

Машина розлетілася на частини: в Кривому Розі трапилася жахлива ДТП

Первый Городской

Як писав OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області 17-річний хлопець зґвалтував пенсіонерку. Жінка втратила багато крові та потрапила в реанімацію.

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Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
ДТП
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