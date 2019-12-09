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9 грудня • оновлено в 10:13
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Карина Бондаренко

Машина розбита вщент: у Дніпрі легковик на швидкості влетів у стовп

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На Мануйлівському проспекті в Дніпрі Honda Accord на великій швидкості влетіла в електричну опору.

ДТП сталося в неділю, 8 грудня. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням. Наскільки постраждав чоловік - невідомо. На місце аварії прибули рятувальники, щоб запобігти загорянню автомобіля. Всі подробиці ДТП з'ясовують правоохоронці.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області

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Аварія на Мануйлівському проспекті

Аварія на Мануйлівському проспекті

Пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Набережній Заводській в Дніпрі сталося жорстке масове ДТП. Чотири легковики зіткнулися за принципом доміно.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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