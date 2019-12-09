Машина розбита вщент: у Дніпрі легковик на швидкості влетів у стовп

На Мануйлівському проспекті в Дніпрі Honda Accord на великій швидкості влетіла в електричну опору.
ДТП сталося в неділю, 8 грудня. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням. Наскільки постраждав чоловік - невідомо. На місце аварії прибули рятувальники, щоб запобігти загорянню автомобіля. Всі подробиці ДТП з'ясовують правоохоронці.
ДТП в Дніпрі
Пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області
Аварія на Мануйлівському проспекті
Пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Набережній Заводській в Дніпрі сталося жорстке масове ДТП. Чотири легковики зіткнулися за принципом доміно.
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