Машина розбита вщент: у Дніпрі легковик на швидкості влетів у стовп

На Мануйлівському проспекті в Дніпрі Honda Accord на великій швидкості влетіла в електричну опору.

ДТП сталося в неділю, 8 грудня. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням. Наскільки постраждав чоловік - невідомо. На місце аварії прибули рятувальники, щоб запобігти загорянню автомобіля. Всі подробиці ДТП з'ясовують правоохоронці.

ДТП в Дніпрі Пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області

Аварія на Мануйлівському проспекті Пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Набережній Заводській в Дніпрі сталося жорстке масове ДТП. Чотири легковики зіткнулися за принципом доміно.

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