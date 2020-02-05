Маленький школяр потрапив під колеса авто в Дніпрі. Фото і відео

У Дніпрі 5 лютого на вулиці Орловській автомобіль Chevrolet скоїв наїзд на хлопчика.

Аварія трапилася біля НВК №59. Легковик зачепив дитину на пішохідному переході, повідомляє Інформатор.

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За словами матері потерпілого, він прямував до школи. Перед тим, як почати рух по "зебрі", дитина призупинилася. Переконавшись, що автомобілі його пропускають, пішохід вийшов на проїжджу частину. Одночасно з ним зрушилася з місця і водійка Chevrolet.

Маленький школяр потрапив під колеса авто в Дніпрі ru.sputniknews.kz

В результаті зіткнення хлопчик отримав кілька саден. На місці події медики надали йому первинну допомогу. У подальшій госпіталізації необхідності не було.

Також відомо, що між матір'ю дитини та чоловіком водійки Chevrolet виник конфлікт, який ледве не переріс в бійку. У ситуації розбиралися правоохоронці.

Школяр потрапив під колеса авто в Дніпрі інформатор

Школяр потрапив під колеса авто в Дніпрі інформатор

Школяр потрапив під колеса авто в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 4 лютого на проспекті Пушкіна вибухнув автомобіль Hyundai Sonata. У момент інциденту в салоні знаходився водій.

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