Люди врятувалися дивом! У Дніпрі трапилася страшна ДТП за сценарієм Зайцевої. Відео

У Дніпрі 18 листопада на перехресті вулиць Образцова і Калинової трапилася страшна ДТП, яка за своїм "сценарієм" нагадала аварію, влаштовану Оленою Зайцевою і Геннадієм Дроновим у Харкові.

Від удару одну з машин винесло на тротуар, ледь не зачепивши пішоходів. Мить аварії, зафіксований камерами Ситуаційного центру Дніпра, опублікували на сторінці "Дніпро оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі трапилася страшна ДТП за сценарієм Зайцевої Колаж

Зіткнення легкових автомобілів відбулося на проблемному перехресті. В підсумку одну з машин відкинуло на узбіччя. За попередньою інформацією, в інциденті ніхто не постраждав.

Зазначається, що на місці події працювали поліція і евакуатор.

Скриншот

Скриншот

За словами місцевих жителів, на цій ділянці подібні випадки – часте явище.

"На цьому перехресті дуже дивний режим роботи світлофора. Для пішоходів 12 секунд на перетин Образцова і всього 20 секунд – Калинової, а для машин – 100 секунд для проїзду по Калиновій. Автомобілі на повороті з Образцова постійно порушують, намагаючись проскочити перед людьми – якщо не встигнуть повернути, будуть ще 100 секунд чекати. А за ці 100 секунд пішоходів збирається дуже багато", – розповіла дніпрянка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Харкова трапилася страшна ДТП – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. Внаслідок аварії 5 людей загинули, ще 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.

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