Людей виводили в масках: з'явилися подробиці НП в "Пентагоні" в Дніпрі

У Дніпрі 9 лютого на Слобожанському проспекті трапилася пожежа в житловому будинку, відомому як "Пентагон".

Займання виникло в кімнаті на шостому поверсі гуртожитку, проте вогонь швидко поширився по коридору. У пригоді серйозно постраждали п'ятеро людей, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На пожежі врятовано 10 осіб, яких за допомогою апаратів на стисненому повітрі співробітники ДСНС вивели по сходових клітинах. Також з верхніх поверхів евакуювали ще 30 осіб.

Пожежа в Дніпрі Колаж

Троє чоловіків і двоє жінок отримали отруєння продуктами горіння. У одного з чоловіків серйозно обгоріло обличчя.

Всіх постраждалих госпіталізували до лікарень. Причина виникнення пожежі наразі невідома.

Пожежа в гуртожитку ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в гуртожитку ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа у гуртожитку ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 9 лютого загорілася багатоповерхівка. Відомо, що в ній знаходиться гуртожиток.

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