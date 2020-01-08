Людей вирізали з авто: у Дніпрі легковик влетів під фуру. Фото і відео

У середу, 8 січня, автомобіль "Таврія" на великій швидкості влетів під фуру. ДТП трапилася на вулиці Данила Галицького у Дніпрі.
Водій не впорався з керуванням і влетів у припарковану вантажівку. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
В результаті зіткнення найбільше постраждав пасажир легковика, його госпіталізували. Водієві "Таврії" надали допомогу на місці події.
ДТП у Дніпрі
Інформатор
Через сильний удар машина буквально розпалася на частини. Правоохоронці почали встановлювати деталі ДТП.
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
ДТП у Дніпрі
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром автобус з людьми потрапив у смертельну ДТП. У місті Нікополь вранці 8 січня зіткнулися автобус "Ікарус" і два легкових автомобілі.
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