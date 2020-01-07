Людей рятували через балкон: на Дніпропетровщині спалахнула пожежа в квартирі

У Павлограді Дніпропетровської області 7 січня загорілася двокімнатна квартира.

Пожежа спалахнула по вулиці Героїв України в 5:17, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежа в Павлограді mrpl.city

На місце події прибули рятувальники і встановили, що пожежа виникла в двокімнатній квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Пожежа в Павлограді Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Так, за допомогою автодрабини через балкон були врятовані жінка і двоє чоловіків.

Відзначимо, що під час пожежі знищено речі домашнього вжитку та меблі на площі 15 кв. метрів.

Пожежа в Павлограді Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники локалізували пожежу в 5:43 і ліквідували о 6:15.

Як повідомляв OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на вулиці Орловська загорілася квартира в дев'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів задимленого будинку 14 осіб, з яких 4 дитини.

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