ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Події

Любов до гробу: в Дніпрі чоловік хотів накласти на себе руки через дружину. Відео

1.4тЧитати матеріал російською

Протягом декількох годин чоловік намагався зістрибнути з Амурського мосту.

Спробу самогубства вдалося запобігти завдяки оперативній роботі екстрених служб. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі в ніч на 8 липня в поліцію надійшло повідомлення про чоловіка, який намагався стрибнути в річку. На місце події прибули патрульні, швидка допомога і рятувальна служба.

Новини
Під "мостом закоханих" у Києві знайшли труп: всі подробиці

Чоловік хотів накласти на себе руки

Чоловік хотів накласти на себе руки

Новини N

Чоловік відмовився називати точну причину, через яку він хотів з вести рахунки з життям, але зізнався, що до такого кроку його підштовхнула конфлікт з дружиною.

Рятувальники відмовляли чоловіка від фатального вчинку протягом трьох годин, і лише під ранок їм вдалося переконати його назад перелізти через огорожу. Чоловік погодився, але знову повторив спробу на іншій стороні моста. Тільки близько 5:00 він остаточно відмовився від свого наміру.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві студент вчинив страшне самогубство через погану оцінку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Дніпросамогубствоскандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel