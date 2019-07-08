Любов до гробу: в Дніпрі чоловік хотів накласти на себе руки через дружину. Відео

Протягом декількох годин чоловік намагався зістрибнути з Амурського мосту.

Спробу самогубства вдалося запобігти завдяки оперативній роботі екстрених служб. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі в ніч на 8 липня в поліцію надійшло повідомлення про чоловіка, який намагався стрибнути в річку. На місце події прибули патрульні, швидка допомога і рятувальна служба.

Чоловік хотів накласти на себе руки Новини N

Чоловік відмовився називати точну причину, через яку він хотів з вести рахунки з життям, але зізнався, що до такого кроку його підштовхнула конфлікт з дружиною.

Рятувальники відмовляли чоловіка від фатального вчинку протягом трьох годин, і лише під ранок їм вдалося переконати його назад перелізти через огорожу. Чоловік погодився, але знову повторив спробу на іншій стороні моста. Тільки близько 5:00 він остаточно відмовився від свого наміру.

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