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18 вересня • оновлено в 16:54
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Ловлять прямо на вулицях: в Дніпрі влаштували облави призовникам. Відео

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У Дніпрі військкомати ведуть полювання на призовників прямо на вулицях. Люди у військовій формі зупиняють молодих хлопців, перевіряють у них документи і вручають порядку.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з численних повідомлень місцевих жителів в соціальних мережах. Перехожі фіксують те, як відловлюють хлопців призовного віку в громадських місцях (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі влаштували облави призовникам

У Дніпрі влаштували облави призовникам

Telegram-канал "Х ** вий Дніпро"

Сьогодні, 18 вересня, поліцейських зі співробітниками військкомату помітили на Лівому березі Дніпра на кінцевій зупинці 31 маршрутки. Раніше таких же людей в формі бачили на вулиці Будівельників і на житловому масиві Придніпровськ.

"Поліція виловлює. Зупиняють, щоб до військкомату відправляти. Ось таке беззаконня відбувається. Дивіться, відпустили. Напевно, дитина вчиться на денному", - каже свідок інциденту на відео.

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"Ходять типи на зупинках. Перевіряють документи у чоловіків", - йдеться на відео.

Раніше OBOZREVATEL писав, що військкомати тепер не просто ведуть полювання на призовників, а й подають до судів. Якщо ще пару років назад такі справи були поодинокі, то тепер їх десятки. У багатьох випадках суд присуджує молодих людей до 1-2 років умовного терміну. Але є і серйозні вироки

Досить жорстке рішення прийняв Самарський суд Дніпропетровська. 23-річного жителя Дніпра Тараса Х. засудили до двох років обмеження волі за те, що він не з'явився до військкомату за повісткою.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
облава на призовників призов
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