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Ломилася назад і не давала їхати: під Дніпром п'яна пасажирка влаштувала скандал в автобусі. Відео

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У Нікополі жінка в нетверезому стані намагалася зірвати роботу маршрутного таксі.

Водієві автобуса довелося виштовхати пасажирку з салону. Про це повідомили Тетяна Канни-Бродська в групі "Типовий Нікополь" в Facebook.

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У Нікополі п'яна пасажирка влаштувала скандал в автобусі

У Нікополі п'яна пасажирка влаштувала скандал в автобусі

http://gazeta.zp.ua

"Водій буквально витягнув з маршрутки п'яну жінку, яка відмовлялася сідати або виходити. Більш того, вона продовжувала ломитися назад, не даючи автобусу поїхати, пасажирам довелося самим закривати двері, поки водій загороджував собою прохід", - розповіла очевидиця.

Як відзначили в коментарях під публікацією, інцидент стався на маршруті № 6А.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік намагався звести рахунки з життям.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро водій маршрутки маршрутка скандали
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