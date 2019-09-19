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19 вересня • оновлено в 14:11
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Ліз в жіночу душову: в Дніпрі невідомий поставив на вуха гуртожиток

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У Дніпрі 19 вересня невідомий намагався через вікно проникнути в гуртожиток Дніпровського університету залізничного транспорту.

Хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі п'яний хлопець поставив на вуха гуртожиток

У Дніпрі п'яний хлопець поставив на вуха гуртожиток

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Спочатку невідомий намагався достукатися до мешканців, кидаючи каміння у вікно. Після кількох невдалих спроб хлопець поліз в душову через вікно. У цей момент там знаходилася дівчина, на крик якої прибігла охорона.

Хлопець кинувся навтікача, однак охоронцям вдалося його зловити до приїзду поліції. Непроханого гостя доставили в райвідділ.

У Дніпрі хлопець ліз у вікно гуртожитку

У Дніпрі хлопець ліз у вікно гуртожитку

Информатор

У Дніпрі хлопець ліз у вікно гуртожитку

У Дніпрі хлопець ліз у вікно гуртожитку

Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром злодій-рецидивіст обікрав жінку посеред вулиці. Грабіжник напав на жінку ззаду, вихопив з рук сумку з особистими речами і втік. Правоохоронці знайшли зловмисника в кущах.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік університет поліція
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